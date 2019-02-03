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نشر الأحد ، 03 فبراير / شباط 2019

من عمر الشريف إلى رامي مالك.. نجوم عرب في سماء هوليوود

بعد "سفير جهنم" و "البيت الملعون"... هل هناك "أفلام رعب عربية" جيدة؟

بين الفن والأدب والسينما.. كيف تحمل مجلة "سكة" الصوت الخليجي للعالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هذا العام، تم ترشيح كل من رامي مالك ونادين لبكي لجائزتي أفضل ممثل وأفضل فيلم أجنبي على التتالي، وهي مفاجأة سارة للسينمائيين العرب الشباب بشكل خاص، خاصة أولئك الباحثين عن فرصة مختلفة.

ولكن، نادين لبكي ورامي مالك ليسا الاسمين الوحيدين اللذان لمع نجمهما في سماء هوليوود.

في حلقة هذا الأسبوع من بوستر، نستعرض أبرز الأسماء العربية التي وجدت في هوليوود فرصة مختلفة

عمر الشريف

من أبرز أفلامه "لورنس العرب" و "دكتور زيفاغو". ولد في الإسكندرية، عام 1932، وتزوج من الفنانة المصرية فاتن حمامة. توفي عام 2015.

خالد النبوي

اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين. من أهم أفلامه "المصير" و "المهاجر" و "مملكة الجنة"

شيرين دعيبس

مخرجة فلسطينية أمريكية، ولدت في أمريكا عام 1976، ومن أشهر أفلامها "أمريكا" و "مي في الصيف".

رامي مالك

ممثل أمريكي من أصل مصري. ولد عام 1981، واشتهر من خلال مسلسل "مستر روبوت".

غسان مسعود

ممثل سوري ولد عام 1958، اشتهر عالميا من خلال فيلم ريدلي سكوت "مملكة الجنة".

علي سليمان

ممثل فلسطيني، ولد عام 1977، من أبرز أفلامه "الجنة الآن" و "الهجوم".

عمرو واكد

ممثل مصري، ولد عام 1972، شارك أمام سكارليت جوهانسون في فيلم "لوسي"، وهو الفيلم الذي زاد من شهرته في هوليوود.