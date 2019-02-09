دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناول الإعلامي المصري، عمرو أديب موضوع تعرض نجم نادي ليفربول الانجليزي، المصري، محمد صلاح، لهتافات عنصرية، وفتح السلطات البريطانية لتحقيق في الموضوع.

جاء ذلك خلال البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة ...... مصر، حيث قال: "من يومين لقو حد معاه اهانة عنصرية لمحمد صلاح قالوله يا مسلم يا كذا، يا عربي يا كذا، في الماتش، طبعا احنا هنا لما يقولوا لأمك وأبوك، عادي جدا الجمهور يقول.."

وتابع أديب قائلا: "واحد، قالبين الدنيا عليه وعلى الموبايل بتاعه، هذه الأمور ما فيهاش توليرنس، يعني مافيهاش تجاوز أو تسامح، لا الجنس واللون ولا النوع ولا الدين، حضرتك ما تقربش لا لديني ولا لشكلي.. يجب تدريس هذه الأمور للأطفال منذ الصغر.."

ويذكر أن الشرطة الأنجليزية بالإضافة إلى نادي ويست هام الذي تعرض صلاح لإساءة وهتافات عنصرية من قبل جماهيره خلال مباراة، يحققون بالحادثة، في حين قال نادي ويست هام في بيان سابق: "نحن لا نتسامح أبدا مع أي سلوك عنيف أو عدائي، نحن فريق كرة قدم شامل"، وأشار إلى أنه لا يعترف بأي نوع من التفرقة".

وفي سياق منفصل تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مزاح عمرو أديب مع الفنان المصري، عمرو دياب خلال توقيع اتفاقية مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

وقال أديب في مقطع الفيديو ممازحا عمرو دياب: "مش ناقصك فلوس، مش ناقصك صحة، مش ناقصك حفلات"، ليجيب الفنان المصري مبتسما: "يا عم ارحمنا"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي نشرها نشطاء على هذا الفيديو.