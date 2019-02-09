كاظم يعتذر ويوضح سبب تغيير لقبه: أنا ابن وادي الرافدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح المطرب العراقي كاظم الساهر، الجمعة، سبب إقدامه على تغيير لقبه مؤخرا في الأوراق الرسمية العراقية من السامرائي إلى الساهر، وذلك بعد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد البعض تخليه عن لقب السامرائي.

وقال كاظم، في تسجيل صوتي عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تغيير لقبي، وأردت أن أوضح الأمور بنفسي".

وأضاف: "في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، يعني عدم تطابق في الأسماء يعني مشكلة كبيرة كبيرة لا أريد أن أشرحها بالتفصيل"

وتابع بالقول: "تقريبا سنة ومعاملاتي الرسمية في الخارج متوقفة لسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر، لم تكف. اتصلت بالمحامي لطلب نصيحة قانونية، والحل هو إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم، فقط حبر على الورق. وتعلمون أن الساهر اسم شهرة منذ 30 سنة".

وأكد كاظم أنه "لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح، وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق".

وقال كاظم: "أنا ابن العراق وأقولها بكل فخر واعتزاز ولي الشرف أن أتلقى منكم هذا الاهتمام. أعتذر إذا تسبب هذا الموضوع في أي ألم لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق، أما الأصل أنا ابن وادي الرافدين".