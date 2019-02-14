أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

منوعات
نشر
work-excuses

مَن منا لم يضطر أن يتأخر عن عمله يوماً ما؟ تتعدد الأسباب وراء غياب أو تأخر الموظفين عن عملهم، لكن تبرز في بعض الأحيان أسباب مضحكة يدّعي بعض الموظفين حدوثها ليبرروا هذا الأمر.
 
فيما يلي، نرصد لكم بعض الأسباب الطريفة التي قدّمها موظفون لمدرائهم في محاولة منهم لإيجاد أعذار لتأخرهم.
 
1. لم يتمكن الموظف من القدوم إلى العمل لأنه صعد على متن طائرة عن طريق الخطأ

أسباب طريفة وراء غياب أو تأخر الموظفين عن عملهم

 

2. زعم موظف أن جدته قامت بتسميمه بالطعام

أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

3. ادعى موظف بالتسمم لتناوله طعام القطط

أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

4. نسي موظف تماماً بأنه يعمل في هذه الشركة

أسباب مضحكة وراء غياب أو تأخر الموظفين عن عملهم

5. ادعت موظفة أن كلبها يعاني من انهيار عصبي وعليها البقاء معه بالمنزل للاعتناء به

أسباب مضحكة وراء غياب أو تأخر الموظفين عن عملهم

6. تناول موظف الكثير من الطعام في حفلة ويحتاج لقضاء يوم للهضم

أسباب مضحكة وراء غياب أو تأخر الموظفين عن عملهم

7. ادعى موظف بأن الجو بارد لدرجة أنه غير قادر على مغادرة المنزل

أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

8. شعور موظف بالقلق العاطفي الشديد بعد مشاهدة  فيلم “The Hunger Games”

أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

9. نسي موظف أي يوم من أيام الأسبوع كان

أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

10. حُبس موظف في صندوق السيارة من قبل إبنه عن طريق الخطأ ولم يتمكن من الخروج

أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

هل قدمت أو قُدّم إليك سبباً طريفاً حول التأخر عن العمل يوماً ما؟

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر