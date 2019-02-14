أسباب مضحكة ادعى موظفون أنها السبب وراء تأخرهم عن العمل

مَن منا لم يضطر أن يتأخر عن عمله يوماً ما؟ تتعدد الأسباب وراء غياب أو تأخر الموظفين عن عملهم، لكن تبرز في بعض الأحيان أسباب مضحكة يدّعي بعض الموظفين حدوثها ليبرروا هذا الأمر.



فيما يلي، نرصد لكم بعض الأسباب الطريفة التي قدّمها موظفون لمدرائهم في محاولة منهم لإيجاد أعذار لتأخرهم.



1. لم يتمكن الموظف من القدوم إلى العمل لأنه صعد على متن طائرة عن طريق الخطأ

2. زعم موظف أن جدته قامت بتسميمه بالطعام

3. ادعى موظف بالتسمم لتناوله طعام القطط

4. نسي موظف تماماً بأنه يعمل في هذه الشركة

5. ادعت موظفة أن كلبها يعاني من انهيار عصبي وعليها البقاء معه بالمنزل للاعتناء به

6. تناول موظف الكثير من الطعام في حفلة ويحتاج لقضاء يوم للهضم

7. ادعى موظف بأن الجو بارد لدرجة أنه غير قادر على مغادرة المنزل

8. شعور موظف بالقلق العاطفي الشديد بعد مشاهدة فيلم “The Hunger Games”

9. نسي موظف أي يوم من أيام الأسبوع كان

10. حُبس موظف في صندوق السيارة من قبل إبنه عن طريق الخطأ ولم يتمكن من الخروج

هل قدمت أو قُدّم إليك سبباً طريفاً حول التأخر عن العمل يوماً ما؟