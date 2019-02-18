دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إن كنت ممن يعرفون بـ"جيل الطيبين"، فلا بد أنك كنت تشاهد أيا من هذه الشخصيات الكرتونية في طفولتك. فأيها المفضلة لديك؟ ميكي ماوس، أم غوفي، أم بغز بني؟

قد لا تهم هذه الإجابة الآن، لأن السؤال التالي أهم:

لماذا ترتدي جميع هذه الشخصيات قفازات بيضاء؟

الإجابة الأولى التي يتناقلها المؤرخون تقول إن السبب الأول هو سهولة رسم القفازين، فبدلا من الغوص في تفاصيل اليدين، كانت القفازات البيضاء هي الحل.

ثانيا، في زمن الأسود والأبيض، كان من الصعب رؤية اليدين السوداوين حين يكون الجسد من ذات اللون، فبالتالي كانت هناك ضرورة للتمييز بين الجزأين.

وكما قال والت ديزني في سيرته الشخصية متحدثا عن ميكي ماوس:

"لم نرد أن نعطيه يدي فأر... لأنه من المفترض أن يتصرف تصرفات بشرية .. ولهذا ألبسناه القفازين"

فهل أقنعكم ميكي ماوس وقفازاه بأدائه؟ لا شك في ذلك.. لا شك