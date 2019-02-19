بصورة.. نانسي عجرم تحث على "الرضاعة الطبيعية": من أجمل تجارب حياتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حثت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الأمهات على التمسك بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وذلك بعد أن نشرت صورة وهي تقوم بإرضاع طفلتها المولدة حديثا، ليا، الثلاثاء.

ونشرت عجرم صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وهي ترضع ابنتها، وكتبت: "الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي".

وأضافت المغنية اللبنانية قائلة: "بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "ليا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الأم الطبيعة لأن نقوم به".

نالت تغريدة عجرم قبولا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: "لما الصورة بتترجم مشاعر كل أم، الله يحميها"، وأعادت نشر صورة نانسي وابنتها.

بدورها قالت الممثلة اللبنانية، ماغي بو غصن: "ما من رسالة أبلغ من الأمومة كل الاحترام، والله يحميلك هالعيلة الحلوة"، على حد تعبيرها.