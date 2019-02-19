شاهد كيف تهرب هذه الطائرة الآلية المخدرات إلى أحد السجون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عرض الإعلامي داود الشريان خلال حلقة من برنامجه على قناة SBC السعودية، مواد مخدرة على الهواء مباشرة كـ"دليل على سهولة الحصول عليها" في الأحياء العشوائية بالرياض.

وشهدت حلقة داود الشريان، الإثنين، مشادة بين مقدم البرنامج والعميد راشد العارضي مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، حيث وصف الشريان شراء المخدرات من هذه الأحياء بأنه "أرخص شيء كأنك تشتري خبز"، على حد وصفه.

ومن جانبه، قال العميد راشد العارضي إن انتشار المخدرات في الأحياء العشوائية مرصود وهناك فرق ميدانية سرية لملاحقة المتعاطين والذين يروجون للمخدرات، ليرد عليه الشريان متهماً فرق مكافحة المخدرات بأنها لا تذهب إلى الأماكن، مضيفاً: "البلديات نايمة .. والأحياء مليانة بلاوي".

الشريان توجّه بحديثه، للعميد في مكافحة المخدرات قائلاً: "جزء من مشكلتكم مع البلديات.. اطلبوا منهم تنظيف الأحياء".

وكان الشريان قد عرض خلال برنامجه تقريراً حول الأحياء العشوائية في الرياض، تضمّن مقابلات مع سعوديين، أظهر مدى صعوبة الحالة التي تشهدها هذه الأحياء والبيوت المهجورة التي تحتويها، وطريقة الحصول على مخدرات فيها.

وقد لاقت حلقة الشريان تفاعلاً من قبل عدد من النشطاء على موقع تويتر، وفيما يلي بعض التعليقات التي وردت ضمن وسم #الاحياء_العشوائية_مع_داود.

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