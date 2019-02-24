حفل الأوسكار لم يعد يحظى بشعبية كبيرة.. فما هي الأسباب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت السنوات الأربعة الماضية انخفاضا حادا في مشاهدات حفل الأوسكار، كان آخرها العام الماضي بعدد مشاهدات وصل إلى 26.5 مليون مشاهدة فقط.

أبرز أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى عوامل عدة، نبرز أهم خمسة منها هنا:

ترشح عدد قليل من الأفلام الضخمة

عادة ما تكون القائمة خالية من أفلام الأبطال الخارقين أو أفلام الأكشن الضخمة، فمعظم ما يتم اختياره هو أفلام مستقلة، تحتوي على جانب فني كبير.

تغير سلوك الناس في مشاهدة التلفزيون

بدأ الجمهور في السنوات الأخيرة بمشاهدة المحتوى عبر منصات الفيديو على أجهزتهم الذكية، وليس عبر القنوات التلفزيونية.

حفل الأوسكار ... حفل طوييييييييل

وصل طول حفل عام 2018 إلى 3 ساعات و53 دقيقة، وهو وقت طويل للمشاهدة في عصر المحتوى الرقمي.

حفل الأوسكار ليس وحيدا... هناك حفلات أخرى

خلال السنوات الأخيرة، بدأت المحطات التلفزيونية بث حفلات توزيع الجوائز مثل الغولدن غلوبز و الغرامي، وهو ما يؤثر على عرض حفلات كالأوسكار، تأتي بعدها.

موعد الحفل... في آخر موسم الجوائز

عادة ما يقام الحفل في الأسبوع الأول من مارس من كل عام، وهو ما يجعله بعيدا ووحيدا في آخر موسم الجوائز.