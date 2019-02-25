لا زال صعود ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، فوق سطح الكعبة يشغل مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد حديث صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن العلماء لم يحرموا الصعود فوق