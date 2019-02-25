الأفلام العربية خارج المنافسة.. القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار لحظة بلحظة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعلن اليوم أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، والتي ترشح فيها فيلمان عربيان للفوز بجائزتين في الحفل السنوي، الذي يشهد جدلا كبيرا بسبب عدم وجود مقدم للحفل، وسط انخفاض حاد في عدد المشاهدات العام الماضي.
إليكم القائمة الكاملة للفائزين لحظة بلحظة
- جائزة أفضل ممثلة في دور مساند: ريجينا كينغ عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk
- جائزة أفضل فيلم وثائقي: Free Solo
- جائزة أفضل مكياج: فيلم Vice
- جائزة أفضل تصميم ملابس: فيلم Black Panther
- جائزة أفضل تصميم لموقع تصوير: فيلم Black Panther
- جائزة أفضل تصوير: فيلم Roma
- جائزة أفضل مونتاج صوت: فيلم Bohemian Rhapsody
- جائزة أفضل مزج صوتي: فيلم Bohemian Rhapsody
- جائزة أفضل فيلم أجنبي: فيلم Roma