دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت اللجنة الوطنية السعودية من إنشاء أو بث المحتوى "غير الأخلاقي" عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن ذلك سيعرض مرتكبه للسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى.

ففي بيان للسفارة السعودية في مصر تلقت CNN نسخة منه، أكدت المملكة أن "إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها تُعرض مرتكبها للسجن".

وبالإضافة إلى التحذير من إنشاء هذه المواد، قالت السفارة إن بثها "يعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشارت السفارة إلى أن اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في السعودية تعمل منذ 6 سنوات، على حماية المجتمع السعودي من المحتوى الرقمي "غير الأخلاقي".