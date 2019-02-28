"دقيقة صمت".. مسلسل يعيد عابد فهد إلى سوريا في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يجسد الفناّن عابد فهد شخصية "أمير ناصر" في موسم دراما رمضان 2019، ضمن أحداث مسلسل "دقيقة صمت" وهو إنتاج سوري- لبناني مشترك، لـ "سيدرز آرت برودكشن" و "إيبلا"، عن نص للكاتب السوري سامر رضوان.

تتضمن قائمة نجوم "دقيقة صمت" كلا من كاريس بشار، ستيفاني صليبا، وخالد القيش، وممثلين سوريين ولبنانيين آخرون، حيث تدور أحداثه بين البلدين، لكن الحصّة الأكبر من الأحداث تجري على الأراضي السورية، ما أعاد عابد فهد والمخرج التونسي شوقي الماجري للتصوير في سوريا، بعد غياب سنوات.

إليكم ما قاله النجم السوري عن هذا المشروع، وعن ظروف التصوير في لقاءٍ خاص لـ CNN من دمشق.