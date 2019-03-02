الموت يغيب الفنان الأردني نبيل المشيني الشهير بـ"أبو عواد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لسنوات طويلة أمتع جمهوره بخفة ظله، ولمع كشخصية ناجحة في سماء الدراما الأردنية، ليقدم شخصية أبو عواد مسلسل "حارة أبو عواد"، ولكنه اليوم يفارق الدنيا بعد سنوات من العمل الفني الدرامي التلفزيوني، كما تناقل الخبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

ولد نبيل المشيني عام 1939 في مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني اسحق المشيني، وشقيق الفنان أسامة المشيني.

من أبرز أعماله "حارة أبو عواد"، الذي اشتهر في فترة الثمانينات، وقدم بعدها العديد من الأعمال البدوية الأردنية، من أبرزها "راس غليص".

عين رئيسا لرابطة الفنانين الأردنيين، كما تم تعيينه عينا في مجلس الأعيان الأردني عام 2003.