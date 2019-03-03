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نشر الأحد ، 03 مارس / آذار 2019

بوستر... إليكم أبرز ما قدمته السينما اليمنية للعالم من أفلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لسنوات طويلة، عانى اليمن من الحرب والأزمات الإنسانية، ولكن وبرغم ذلك، يبدو أن رحم المعاناة يولد قصصا وأفلاما قادرة على الوصول إلى محافل عالمية، لا بل والفوز بجوائز كبيرة.

في حلقة هذا الأسبوع من بوستر، نستعرض أبرز الأفلام التي قدمها يمنيون على مدار السنوات الماضية، وأبرز الموضوعات التي تناولتها.

"10 أيام قبل الزفاف": إخراج عمرو جمال

مجموعة من العقبات تواجه شابا وشابة يمنيين قبل 10 أيام من زواجهما سببها واحد: الحرب في اليمن.

"أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة": إخراج خديجة السلامي

قصة الفيلم مستوحاة من الطفلة نجوم التي أرغمها والدها على الزواج برجل يكبرها بـ20 عاما، فيقوم زوجها بضربها وتحويل حياتها إلى جحيم، لتلجأ إلى القضاء وتواجه الرأي العام

"بيت التوت": إخراج سارة إسحاق

ولدت سارة لأب يمني وأم اسكوتلندية. تقرر سارة العودة إلى اليمن من اسكتلندا لتواجه الوطن في داخلها، لكنها تجده يصارع ثورة وربما حربا.

"ليس للكرامة جدران": إخراج سارة إسحاق

يحكي الفيلم حكاية الثورة في اليمن، وأوجه العنف ضد الشعب خصوصا فيما يعرف بـ"جمعة الكرامة".

"اليمن: الحرب الصامتة": إخراج سفيان أبولحم

يحكي الفيلم قصص لاجئين يمنيين يعيشون في مخيمات اللاجئين في اليمن منذ بدء الحرب عام 2015.