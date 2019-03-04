حرب تصريحات بين أصالة وفجر السعيد بسبب "جواز سفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشتعلت حرب تصريحات بين الفنانة السورية، أصالة نصري، والكاتبة الكويتية فجر السعيد، بسبب طلب الأولى الحصول على الجنسية المصرية.

فبعد أن قالت أصالة في إحدى تصريحاتها الصحفية: "انشالله عقبال ما تعطوني الجنسية، أنا لازمني بقا الجنسية الباسبور، عطوني ياه بقا خلصوني، عطوني ياه وحياتي"، اتهمت السعيد الفنانة السورية برغبتها بالتخلص من جنسيتها البحرينية.

وقالت السعيد في تغريدة نشرتها السبت: "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وعادت الكاتبة الكويتية وهاجمت أصالة في أكثر من تغريدة، معبرة عن حبها للبحرين، لتخرج الأخيرة وترد عليها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.

وقالت أصالة إنها تنتمي للعديد من الدول العربية وتفتخر بالجنسيات التي تحملها ومن ضمنها البحرينية، ووصفت تصريحاتها بـ"الغلاظة"، وأكدت أنها لا تعرف السعيد وأشارت إلى أنها لو جلست معها "ستغير رأيها"، ورأت أن إحدى زميلاتها من الوسط الفني تقف وراءها وتابعت قائلة "الله يهديها".

عادت السعيد وقالت عبر تويتر: " يقولون أصالة طالعه مع عمرو اديب راده علي.. انا مو وطن عطاچ جنسيه تبين تتخلصين منها عشان تردين علي... باب أولى ردي على الوطن اللي رعاج في ضعفچ وللأسف نكرتيه... امممممممم أي واحد فيهم سوريا أو فلسطين أو البحرين!!!!! قاعده أفكر أي واحد فيهم".

بدورها، نشرت أصالة تغريدة أخرى قالت فيها: "أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل جنسيّة فلسطينيّه هديّة غاليه من أهلنا هناك، ولا أحمل جنسيّه أجنبيّه رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحده منّ عوائل كثيره بالآلاف على امتداد الوطن العربي".

وفي آخر حلقات هذه الحرب نشرت الكاتبة الكويتية تغريدة، الإثنين، قالت فيها إن أصالة اعترفت بامتلاكها 3 جنسيات، وطالبت البحرينيين بالتحري عما إذا كان القانون البحريني يسمح للشخص بالحصول على أكثر من جواز سفر، وهو الأمر الذي لا تسمح الكويت به.