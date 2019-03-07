نشطاء يردون على عمرو أديب ونفيه قراءة التعليقات: لو صح ماكنتش كتبت كده

القبلة في السينما... هل أنت مع أم ضد؟ هذا الفيلم المصري قد يجيبك!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة للإعلامي المصري، عمرو أديب، آلاف التفاعلات بعد حديثه عن السبب وراء عدم رده أو عمل "بلوك" لمغردين مؤكدا أنه لا يقرأها ولا يبالي.

وقال أديب في تغريدته: "البعض يسألني لماذا لا استخدم حق البلوك فأجيب اولا انا لا يجب ان ارد على السفهاء ثانيا انا لا اقرا التعليقات بتاتا انا اعبر عن نفسي فقط في هذا المكان ولذلك استمتعوا بتعليقاتكم سويا اما انا غير مبالى ولا موجود".

تغريدة أديب هذه جاءت بعد تغريدتين قال فيهما: "طول ما تقدرش ترفت موظف عام حيفضل الاهمال منتشر بشكل عام وحيفضل يزيد عام ورا عام.. بعض الموظفين المحترمين يرد على قد فلوسكم بنشتغل . طيب يا سيدي استقيل وروح اشتغل في اي مكان يقدر مواهبك العبقريه فتجده يرد بكل قوه لاااااا ده حقى وحق عيالى قاعد على قلبكم للابد".

ونالت تغريدة أديب أكثر من 5 آلاف إعجاب ونحو ألفي تعليق بالإضافة، منذ نشرها مساء الثلاثاء، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تركها نشطاء على صفحته: