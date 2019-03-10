دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مركز الفلك الدولي، الأحد، إن الكرة النارية اللامعة التي شوهدت بسماء الإمارات، الثلاثاء الماضي، كانت عبارة عن جُرم سماوي دخل الغلاف الجوي بسرعة فائقة ويعتقد أنه سقط في صحراء الإمارات.

وأوضح المركز في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "بعد إجراء الحسابات اللازمة وإدخال اتجاه وسرعة الرياح في طبقات الغلاف الجوي العليا، تبين أن الجرم السماوي الذي دخل الغلاف الجوي واحترق مسببا الكرة النارية عبارة عن جرم يدور حول الشمس على بعد 384 مليون كم منها، وبميلان مقداره 17 درجة بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس، وكانت سرعته لدى دخوله الغلاف الجوي تبلغ 67 ألف كيلومتر في الساعة!"

وأضاف البيان: "تشير الحسابات إلى أنه قد بدء احتراق الكرة النارية على ارتفاع 93 كم من سطح الأرض في المنطقة الواقعة ما بين القوع وأم الزمول، واتجهت الكرة النارية باتجاه الشمال الغربي إلى أن انتهى الاحتراق على ارتفاع 35 كيلومتر قريبا من منطقة رزين، وهناك احتمال عالي أن الجرم السماوي لم يحترق بشكل كلي وأن أجزاء منه وصلت صحراء الإمارات على شكل نيزك، وحيث أنه لا يمكن الجزم بكتلة النيزك، فتبين الحسابات أن موقع النيزك المحتمل يقع إلى الشرق قليلا من مسار الكرة النارية، وذلك بسبب اتجاه الرياح الغربية في ذلك اليوم التي تحرف الجرم أثناء سقوطه".

وتابع البيان: "أقوى الاحتمالات تشير إلى أن النيزك حال وصوله إلى الأرض قد سقط في المنطقة الواقعة بالقرب من الشارع الترابي أمام منتجع قرية الليالي العربية. وتتراوح التقديرات حول كتلة النيزك الذي وصل الأرض ما بين 2 إلى 10 جرام (بقطر 1 إلى 3 سم)، مع احتمالية قائمة بأن تكون كتلته أكبر من ذلك.