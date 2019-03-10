مخرجات عربيات يوجهن رسائل للمرأة في يومها... إليكم بعضها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع تواصل الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قررنا في حلقة هذا الأسبوع أن نترك المجال للنساء العربيات المبدعات للحديث عن آمالهن وطموحاتهن فيما يتعلق بالسينما العربية، وبمستقبلهن.

لقاؤنا مع نادين لبكي ورسالتها للمرأة في يومها حملا الكثير من القوة والأمل في تحقيق الصعب، فمخرجة فيلم "كفرناحوم" أكدت في رسالتها أن "كل امرأة يجب أن تعرف أن بإمكانها تحقيق ذاتها، وأن تحلم أحلاما كبيرة، هناك الكثير من النساء ممن تعانين، ولا يمكننا القول إن جميع النساء على نفس الدرجة من القوة، ولكن يجب أن نؤمن بقدراتنا وأن تعلم كل النساء أنهن مهمات في مجتمعاتنا."

الرسالة الثانية قدمتها المخرجة ريم صالح، مخرجة فيلم "الجمعية"، الذي تناول حياة الفقراء في مصر، من خلال بضع عوائل تتعاضد مع بعضها البعض عبر مبدأ "الجمعية الشهرية."

ريم صالح قالت في رسالتها: "أشهر بالفخر لأن من ربتني هي أمي، والتي كانت أما وحيدة، ولم أشعر أبدا أنني أقل عن الآخرين. تحية تقدير لكل امرأة تواجه كل الصعاب لتصنع التغيير من حولها. وأقول لها إنها يجب ألا تشعر بأنها دون المستوى".

ووجهت ريم رسالة إلى صانعي الأفلام العرب قائلة: "نريد أن نسمع المزيد من قصصكم، والاستماع إلى وجهات نظركم لأنها مهمة".