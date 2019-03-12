طفلان يحطمان 37 سيارة وهما يضحكان.. كم بلغت الخسائر؟

(CNN) -- اتُهم صبيان من مدينة بيرث الأسترالية بارتكاب أضرار جنائية حيث هاجما موقف سيارات ليحطما 37 مركبة مختلفة. وباستخدام قدميهما، إضافة إلى ألواح خرسانية، حطم الطفلان أكبر عدد ممكن لهما من زجاج السيارات الأمامي.

ويمكن رؤية الصبيين، البالغين من العمر 10 و13 عامًا فقط، وهما يضحكان أثناء شقهما طريقهما عبر ساحة سيارات “Maddington Toyota”.

بدأت “المجزرة” في الساعات الأولى من صباح الأحد عندما تعرضت 23 سيارة للتلف. وتُظهر كاميرا المراقبة انتقال الصبيين من سيارة إلى أخرى في وكالة تويوتا، وهما يدوسان على زجاج السيارات الأمامي. بعدها عادا في وقت لاحق من اليوم لجمع ملابس تركاها وراءهما، قبل أن يعودا مرة أخرى ليلاً ليحطما 14 مركبة أخرى.

وإجمالاً، من المتوقع أن تتجاوز تكلفة الخسائر 70 ألف دولار، مع تقدير شركة تويوتا أن إصلاح جميع السيارات البالغ عددها 37 سيارة سيستغرق شهرًا على الأقل.