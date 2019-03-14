“أخبروا الحظ بأننا أحياء“.. كيف أنقذ هاتف صاحبه من موت بسهم؟

(CNN)-- حالف الحظ رجلاً أسترالياً ليبقى على قيد الحياة بعد أن أوقف سهمًا بهاتفه المحمول، أثناء مواجهة مع رجل في بلدة نيمبين الصغيرة بولاية نيو ساوث ويلز، الأربعاء.

ولاحظ الرجل البالغ من العمر 43 عامًا أولاً المهاجم المزعوم - الذي كان مسلحاً بقوس وسهم - في ممر منزله وهو يغادر سيارته. وعندما خرج الرجل من سيارته، رفع هاتفه لالتقاط صورة للرجل المسلح، البالغ من العمر 39 عامًا.

وقال بيان للشرطة إن الزائر، الذي كان معروفًا للضحية، رفع القوس وأطلق السهم، ليصيب هاتف الرجل المقيم في المنزل والذي أصاب ذقنه وتسبب بخدش صغير، وما عدا ذلك فلم يصب بأي أذى. ولم يحدد بيان الشرطة نوع الهاتف.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، واعتقلت المهاجم المزعوم، حيث تم نقله إلى مركز شرطة نيمبين ووجهت إليه تهمة النية بارتكاب جريمة والاعتداء.

المهاجم حصل على كفالة وسوف يمثل أمام المحكمة في 15 أبريل