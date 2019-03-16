دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات، نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، بعد سلسلة تغريدات نشرها الأخير مهاجما فيها يوسف وتشكيكه ببعض الأحاديث الواردة في كتاب صحيح البخاري الذي يحتل درجة رفيعة عند عموم أهل السنّة والجماعة ويوصف بأنه "ثاني أصح كتاب بعد القرآن".

جاء ذلك في مداخلة ليوسف على برنامج يقدمه الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "أنا أجل وأحترم مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة لكن يحزنني لما يخرج رجل أمني وظيفته أن يحمي وسيم يوسف واسرة وسيم يوسف وفكر وسيم يوسف مهما اختلفنا بالأفكار، عندما يخرج رجل أمني بعنجهية وعنترة خالف وظيفته ويقوم بالتحريض علي بوسائل التواصل الاجتماعي وتويتر ويؤلب العامة علي!"

وتابع قائلا: "فرضا أنا هذا الرجل الأمني لو أنا خالفته فكرا أو كنت غير مسلم أو حتى ملحد أو يهودي فهو رغم أنفه وظيفته أن يحميني، وأنا أعجب من مؤسسة ترضى بمثل هذا التحريض برجل يقودها بتحريض العامة!"

وقال عمرو أديب: "سيادة اللواء ضاحي خلفان لغاية قبل البرنامج بعشر دقائق كا مستمرا ومعندهوش غيرك.." ليرد يوسف قائلا: "عندما يقوم بالتحريض، لو جاء الآن رجل مراهق بسبب تحريضاته (خلفان) وقال مخالف للعقيدة لست منا يخالف الدين وجاء وطعنني أذى أسرتي اذى والدتي أذى والدي تكلم علي دهسني بأي منطق، أنا ليس أمام بيتي حماية ويأتي مراهق بسبب تحريضات هذا الرجل وطعنن، هل هذا سيسعده؟ هو نفسه وظيفته أن يحمي كل فكر وكل رجل مقيم أو مواطن في هذه الدولة ثم يخل بشرط وظيفته ويقوم بالتحريض علي كالأطفال، مراهقة للأسف متأخرة أصابت هذا الرجل فجعلته يحرض يمنة ويسرة.."

ورد الفريق ضاحي خلفان على تصريحات يوسف مع عمرو أديب عبر سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر، نستعرض لكم فيما يلي أبرزها: