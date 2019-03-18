سؤال.. ما هي قصة اختيار الأحمر والأزرق في سيارات الإسعاف والشرطة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسمع صوت سيارات الإسعاف والشرطة في الشارع، فتهمّ بإفساح المجال أمامها للمرور، ولكن هل تساءلت يوما، لماذا تم اختيار اللونين الأحمر والأزرق (والأبيض في بعض الأحيان) لتكون إشارة التحذير عند الطوارئ؟

في أربعينيات القرن الماضي، استعملت سيارات الشرطة اللون الأحمر للتحذير من وجودها في المكان، لأن اللون الأحمر يرمز للحالات الطارئة، والتوقف، والتحذير.

ولكن لماذا أضيف اللون الأزرق لاحقا؟

تشير الوثائق التاريخية إلى أن هناك سببان لوجود اللون الأزرق:

أولا: من السهل رؤية اللون الأحمر في النهار واللون الأزرق في الليل، فالجمع بين اللونين يساعد في تحذير السائقين بشكل أفضل.

وثانيا: اللون الأحمر قد يضيع بين الأضواء الخلفية للسيارات، وبالتالي وجود اللون الأزرق يساعد في لفت الانتباه إليه.

ولكن هل تعلمون أيضاً أن لكل لون استخداماته؟

اللون الأحمر، من جهة، يشير لحالة طارئة، أما إضافة اللون الأزرق إليه فتعني أن سيارة الشرطة أو الإسعاف تتواجد في المكان.