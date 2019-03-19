دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعادت إحدى أشهر دور الأوبرا في إيطاليا، لا سكالا، أكثر من 3 ملايين يورو، تبرعت بها السعودية من أجل ضم وزير الثقافة السعودي إلى مجلس إدارتها.

وقال مجلس إدارة لا سكالا في بيان نشره الثلاثاء إن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود تبرع بهذا المبلغ في 4 مارس/أذار الماضي، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد المنافسة لديها.

وأضاف المجلس في بيانه قائلا: "وكنتيجة لذلك، لا سبيل للانضمام إلى مجلس الإدارة اليوم"، وتابع قائلا: "يبقى مجلس الإدارة منفتحا على دراسة مشاريع جديدة تتماشى مع قوانينه".

وكانت قد تلقت دار لا سكالا دفعتين، إذ بلغت قيمة الأولى 3 مليون يورو والثانية 100 ألف يورو، وقد تم ردها للمملكة من قبل الدار.