رجل ترك أبواب سيارته مفتوحة.. لن تصدق ماذا وجد بداخلها عند عودته!

صور لحيوانات بالأشعة السينية “X-Ray” كما لم تراها من قبل

(CNN)-- في أستراليا، زائر ظريف لكنه غير مرحب به أخذ راحته في سيارة صانع للنبيذ تركها مفتوحة. قد يكون هذا الفيديو الأكثر ظرافة من بين تلك التي ستشاهدونها طوال اليوم.

"هذا ما يحدث عندما تترك أبواب سيارتك مفتوحة في حقل العنب"، هذا ما قاله مالك السيارة بعد عودته إلى مركبته مجدداً، حيث تفاجأ بوجود حيوان كوالا داخل السيارة.

ومن الواضح أن الحيوان يفضّل الداخلية الباردة للسيارة على الحرارة في الخارج، حيث أن الكوالا رفض الخروج ورفض ارتشاف الماء، حتى أنه تجاهل جميع الأبواب المفتوحة للسيارة قبل أن يقفز إلى المقعد الأمامي. وكإجراء احترازي، ترك وراءه بعض الخدوش.

ويمكن مشاهدة مالك السيارة في الفيديو وهو يحاول سحب الكوالا خارج مركبته، بينم كان يقول "يا إلهي، أنت قوي. هيا، أنت تمزق لوحة القيادة".

في نهاية المطاف تمكن الرجل من إقناع الكوالا بالخروج، غير أن الأمر تطلب بعض الوقت. في حين قال خبير حيوانات إن الرجل قام بالفعل الصحيح، وذلك بمحاولة سحب الكوالا برفق خارج السيارة.