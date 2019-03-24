بعد الهجوم الذي تعرضت له.. أنغام تدافع عن شيرين: كفاية كدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافعت المطربة المصرية، أنغام، عن مواطنتها، شيرين عبد الوهاب، في ظل تعرض الأخيرة للكثير من الانتقادات بعد تصريحاتها خلال حفل لها في البحرين حول مصر.

وكتبت أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام: "شيرين بنت مصر ولم تقصد الإساءة ولا يمكن أن يشكك أحد في مصريتها وحبها لمصر وحبنا ليها".

وتابعت المطربة المصرية قائلة: "كفاية كدة شرين بنت مصر وبتحب مصر وقلبي معاكي يا حبيبتي".

وكانت قد تعرضت شيرين لسيل من الانتقادات وقدم بها عدة بلاغات للنائب العام بسبب جملة قالتها في البحرين وجاء فيها: "أنا هنا أتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني"، على حد تعبيرها.