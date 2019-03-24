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العام انتهى.. فما هي أبرز 10 أفلام برزت في 2018؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للسنة الخامسة على التوالي، انطلق مؤخرا مهرجان أفلام السعودية في مدينة الدمام، والذي كان هذا العام بطعم مختلف، خصوصا وأنها الدورة الأولى التي تواكب افتتاح دور عرض سينمائية في مدن السعودية.

ويركز المهرجان على عرض التجارب السينمائية السعودية للشباب، وكان فيلم حفل الافتتاح هو المسافة صفر للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، ليكون أول فيلم سعودي طويل يفتتح المهرجان.

وتتخلل عروض المهرجان العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى أمسيات حوارية مع ضيوف عالميين مثل سلمان خان وكوبا غودينغ جونيور والمنتج السعودي العالمي محمد التركي.

فهل يؤسس مثل هذا المهرجان لحركة سينمائية سعودية قد تجد طريقها يوما إلى دور العرض التجارية؟