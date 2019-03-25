شيرين تعتذر.. وتتحدث عن مؤامرة "القنوات المأجورة" والفيديو "الممنتج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خرجت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها عبر حسابها على تويتر أخيرا بعد الجدل الذي أثارته في إحدى حفلاتها الأخيرة في البحرين، وقدمت اعتذارها عن أي سوء فهم قد حصل.

وقالت شيرين في سلسلة تغريدات على تويتر إنها لا تقصد أبدا الإساءة لبلدها مصر، وإن ما وصفتها بـ"القنوات المأجورة" أخذت كلامها وحرفته عن سياقه، مؤكدة أن بلدها "خط أحمر".

وأكدت شيرين أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "ممنتج"، والقصد منه أن تظهر وكأنها أخطأت.

واختتمت تغريداتها بالقول: "بحبك يا بلدي مهما حصل".

