تغريدة لإليسا تشعل "حربا" مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علقت المغنية اللبنانية إليسا على التوتر الدائر بين إسرائيل وغزة بتغريدة نشرتها على تويتر، ليرد عليها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فما كان من إليسا إلا "حظره" بتغريدة أثارت ردود فعل واسعة الاثنين.

فعلى تويتر، كتبت إليسا معلقة على القصف الإسرائيلي على غزة

ليرد عليها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بتغريدة كتب فيها

فما كان من إليسا إلا حظره على الفور، ولكن قبل ذلك غردت عن تعليقه قائلة

وتفاعل مستخدمو تويتر بشكل واسع مع تغريدة إليسا، إذ حيت الغالبية ما فعلته المغنية اللبنانية، التي وصفوها بـ"الشجاعة".