نادين لبكي.. أول عربية ترأس لجنة تحكيم في مهرجان كان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي اختيار المخرجة اللبنانية نادين لبكي رئيسة للجنة تحكيم قسم "نظرة ما" في دورته الـ72.

وقال المنظمون عبر تويتر إن لبكي حركت القلوب العام الماضي بفيلمها "كفرناحوم"، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وقالت نادين لبكي في بيان نشر على الموقع الرسمي للمهرجان: "أذكر أنني كنت عندما آتي إلى مهرجان كان، كنت أشعر بالحماس لتجربة واحد من أفضل المهرجانات، أذكر أنني كنت أستيقظ باكرا للوقوف في الطابور والحصول على تذكرة. اليوم أنا رئيسة لجنة التحكيم، وهو ما يثبت أن الحياة قد تقدم لك أكثر من توقعاتك."

وأضافت بالقول: " أنا متشوقة لمشاهدة الأفلام المختارة، وللنقاش، وللعثور على الإلهام في أعمال الآخرين."

الخبر أسعد الكثيرين، الذين هنأوا لبكي بهذا الإنجاز، لاعتبارها أول عربية يتم اختيارها رئيسة للجنة التحكيم في المهرجان.