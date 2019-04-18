بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على عثرة لسان خلال لقاء وحديث عن المملكة والإمارات.

ونشر آل الشيخ مقطع الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في المقابلة: "بدي الأول (الإمارات) ما بقول بلدي الثاني، المملكة والسعودية بلد واحد وأنا سعيد والتنظيم رائع والاوتيل رائع وأنا مبسوط.."

وعقّب آل الشيخ على مقطع الفيديو والعثرة قائلا: "طلعت السعودية والامارات ... المملكة والسعودية".

ونال مقطع الفيديو أكثر من 9 آلاف تفاعل وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء: