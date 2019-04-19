بطاقات من مجهول على سيارات في دبي.. فما محتواها؟

مشوار: سلسلة قصص إنسانية في رواية الحياة. أبطالها أشخاص عاديون استطاعوا تقديم ما يفوق نطاق العادي برسم لوحة من المشاعر الإنسانية المختلفة.

أزمة السير خانقة في شوارع الحياة المكتظة بالواجبات، فتارة يتربص بنا الوقت ليذكرنا بمهامنا اليومية التي تكاد أن تتبخر وتتركنا حائرين، وتارة تطرق أبوابنا مصادفات جديدة لتغير مسارنا اليومي.

ولكن في وسط ذلك الصخب والحركة الدائمة للحاق بعقارب الساعة التي تتحرك دون أن تنتظر أحداً، يبقى صوت خفي يصرخ في أعماقك ليسألك ”هل أنت سعيد حقاً“؟

السعادة.. كلمة قد تفكر في معناها الحقيقي عند أخذ استراحة من روتينك اليومي، ففي وسط تلك الفوضى قد ينفد وقود الأمل الذي أشعل في يوم من الأيام فتيل سعيك للإبداع والتألق والعمل.

زينب الصوالحي قررت أن تزرع الأمل مجدداً في قلوب الناس أثناء صراعهم مع الوقت، من خلال رسائل توجهها لأشخاص لا تعرفهم شخصياً لإعادة تعريف السعادة الحقيقية.