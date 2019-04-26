دمشق، سوريا (CNN) -- تلعب الفنانة نسرين طافش دوراً خاصاً في مسلسل "مقامات العشق" عن سيرة حياة "سلطان العارفين": محيي الدين بن عربي، تحت إدارة المخرج أحمد إبراهيم أحمد.

وأكدت نسرين في لقاءٍ خاص لـ CNN بالعربية على أهمية العمل الذي ستعرضه قناة "الإمارات"، خلال موسم دراما رمضان 2019، عن نص للكاتب محمد البطوش، بما يحمله من "رسالة محبة وسلام، ودعوة للتصالح مع الآخر مهما كان مختلفاً عنّا".

تلعب نسرين في العمل دور "ست الحسن"؛ راوية الأحداث، والشاهدة على عصر محيي الدين بن عربي، في حياته، وما قبل ولادته.

شخصيةٌ وصفتها بـ "المركبة والغنية"، حيث تمر بـ 5 مراحل عمرية تمتد لمائة سنة تقريباً، لكنّ القصّة "لا تعتمد على الشكل فقط"، بل تتطلب بحسب طافش "أدوات حاضرة بين يدي الممثل، تواكب التغييرات الشكلية التي تطرأ عليها".

ولأنَ "ست الحسن" من "الشخصيات الاستثنائية التي يتحدى فيها الفنّان ذاته"؛ قررت نسرين طافش الاكتفاء بهذه الإطلالة عبر مسلسل "مقامات العشق" (من إنتاج تلفزيون أبوظبي) في موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدةً أنّ اختيارها لهذا العمل "أتى بعد تفكير عميق وقراءة نصوص كثيرة، بالإضافة إلى كون تسويقه مضموناً" على حد قولها.

بعيداً عن الدراما التلفزيونية؛ بدت نسرين سعيدةً بأصداء تجربتها السينمائية الأولى بالسينما المصرية، في فيلم "نادي الرجال السري" (تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي)، وقالت إنّ "جميع المشاركين بالفيلم توقعوا له النجاح، لكننا لم نتوقع نجاحه إلى هذا الحد، إذ لازال من الأفلام المتصدرة لإيرادات شباك التذاكر بمصر منذ شهرين، إلى جانب النجاحات التي حققها في دور العرض في عدة بلدان عربية".

وحول استمرار التجربة التي بدأتها كمغنية قبل عامين، أطلقت خلالهما 5 أغنيات، وما إذا سيأخذها الغناء من التمثيل؟، أجابت نسرين طافش: "شغفي الأساسي هو التمثيل، لكن الغناء جزء أساسي من الفن الذي أحبه، فأنا ابنة المسرح.. أبو الفنون، وسأكمل في هذا المجال، ولن اتعامل يوماً مع هذا الموضوع باستسهال".