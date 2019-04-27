ضجة حرق سيارة السعودية أميرة.. الفتاة توضح الدافع ومن الفاعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شاب بحرق سيارة فتاة تدعى أميرة، في منطقة الطائف، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على وسم "حرق سياره امراه بالطايف"، ردت عليه إمارة مكة معلنة القبض على الشاب، ولكن ما حقيقة ما حدث؟

الفتاة تدعى أميرة، وأوضحت في تصريحات على قناة روتانا خليجية: "غير صحيح أنه (الشاب الذي حرق سيارتها) أخي، هو أحد من أقاربنا.. لا أعرف ما الدوافع بس في الأغلب ممكن أنه يكون ضد قيادة المرأة للسيارة، أنا تفاجأت في منتصف الليل أن اختي تصحيني أن هناك شخص يحرق سيارتي وبالفعل نزلت وشفته واتصلت على الشرطة، لم يحضرني أي رقم إلا رقم الشرطة.."

وتابعت قائلة: "لم يكن هناك أي أسباب، إلا قبل حرق السيارة بيومين بدون سبب قال والله لأربيكي بدون سبب.. ممكن عنده دوافع أخرى لكن السبب الأساسي هو قيادتي للسيارة.. كان واقفا عند سيارته (قبل يومين) قريبة من سيارتي نزلت من السيارة أنا واخواتي وقال لي كذا: والله لأربيكي وما بينا أي عداوة.."

وأضافت: "لم نتخذ أي إجراء إلا إبلاغ مركز شرطة الفيصلية التي باشرت كل شيء وانتهى على حد النيابة العامة.."

وكانت إمارة مكة قد أعلنت القبض على الشاب في تغريدة على صفحته الرسمية، قالت فيها: "شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على مواطن حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة الطائف.. تم إيقافه بمحافظة جدة بعد أن فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه".