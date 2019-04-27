دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قالها خلال زيارة لمريض في مستشفى بالعاصمة السعودية، الرياض.

ويظهر في المقطع المتداول الأمير فيصل قائلا لمن حوله "خلوني انا وياه" وذلك في رد على طلب من مريض بالحديث مع الأمير على انفراد، ليظهر في مقطع الفيديو أخذ اسم ورقم هاتف المريض، قائلا له "إن شاء الله، أبشر".. ومازح الأمير المريض الذي قال إنه يمكث في المستشفى منذ 15 عاما، عند طلب رقم هاتفه وإجابة الأخير "ثلاث ستات" قائلا له: "متزوج ثلاث ستات؟"

ويذكر أن الأمير فيصل بن بندر هو الابن الأكبر للأمير بندر بن عبدالعزيز ونائبه في هيئة البيعة، وكان يشغل منصب أمير منطقة القصيم في الفترة ما بين عامي 1992 و2015، قبل أن يصبح أمير العاصمة السعودية، العام 2015.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل في تعليق على مقطع الفيديو هذا الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مكان أو تاريخ تصويره: