قيس الشيخ نجيب يعيش تحولات عاصفة في موسم رمضان 2019

دمشق، سوريا (CNN) -- سيكون للحرب تأثيراتها على شخصية يوسف التي يؤديها الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بمسلسل "مسافة أمان"، المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2019، من تأليف الكاتبة إيمان سعيد، وإنتاج "إيمار الشام"، وتحت إدارة المخرج الليث حجو.

فهل ستكون تلك التأثيرات خلال مرحلة الحرب؟ أم ما بعدها؟

CNN بالعربية حاولت استكشاف ملامح هذه الشخصية والخطوط العريضة لأحداث "مسافة أمان"، عبر لقاءٍ خاص أجريناه مع قيس في أحد مواقع تصوير المسلسل، وأجاب على سؤالنا بالقول: "نعيش واقع دمشق في المرحلة الحالية، حيث لا زالت تأثيرات الحرب مستمرة على سكّانها، ومنهم يوسف، الباحث عن حلمه، كفنّان تشكيلي ومصور فوتوغرافي، وسط اصطدامه بالواقع، و تعقيدات علاقته مع أهله، والحب في حياته، والخيبات النفسية التي يواجهها".

الممثل قيس الشيخ نجيب من الفنّانين الذين عادوا للتصوير في دمشق هذا الموسم بعد غياب سنوات طويلة، وأعرب لنا عن سعادته بـ"العودة عبر عمل تتكامل فيه العناصر بدءاً من النص، والإخراج تحت إدارة الليث حجو الدقيق والحريص على الواقع السوري بأمانة وذوق عال جداً، بالإضافة لشركة (إيمار الشام) التي تبذل كل الجهود الممكنة لتقديم عمل يحترم ذائقة المشاهد".

وعّما إذا اختلفَ عليه مناخ العمل في سوريا بعد الغياب، أجاب قيس: "أعادني التصوير بالشام لذكريات (لأيام زمان)، وكيف نحترم مهنتنا، ونعتني بأدق التفاصيل، المتعة والحنين اللتان أحس بهما في كواليس التصوير؛ تجعلاني أشعر بأنني وُفقتُ في اختياري للعودة من خلال هذا العمل".

وبالتوازي مع تصوير "مسافة أمان"، يشارك قيس الشيخ نجيب بمسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج "كلاكيت".

ورغم تكتم الشركة المنتجة بالكشف عن تفاصيل العمل، استطعنا أن نعرف من قيس؛ الملامح العامّة للشخصية التي يؤديها بهذا المسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل أيضاً، ووصفها لنا بأنها "مختلفة تماماً عن شخصية يوسف في مسافة أمان، تعيش صراعات وتحولات كبيرة من القاع إلى القمّة".