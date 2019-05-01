من شيرين إلى ناصيف زيتون.. من أبرز من سيغني بمسلسلات رمضان هذا العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رمضان على الأبواب، وبعيدا عن أجواء الاستعدادات الروحانية والغذائية والترفيهية لهذا الشهر، هناك نوع آخر من الاستعدادات يجري على أقدام وساق بين أروقة المحطات التلفزيونية وشركات الإنتاج، وهو التحضير لما سيعرض من مسلسلات.

وتسبق عروض رمضان حملات دعائية للمسلسلات، التي يشارك فيها عدد من ألمع النجوم العرب، حتى أن الموسيقى وأغاني المسلسلات أصبحت جزءا من هذه الحملات، ويتم الترويج لها بشكل واسع خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي.

من أوائل من أطلقوا أغنية خاصة بمسلسل لهذا العام فريق مسلسل "الهيبة الحصاد"، وهو الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، إذ قدم ناصيف زيتون هذا العام أغنية "أزمة ثقة"، التي لن تكون بديلا عن أغنية المسلسل الرئيسية، ولكنها تروي جانبا من حكايته لهذا العام.

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

ومن الأغنيات التي لاقت نجاحا كبيرا جدا عند إطلاقها، أغنية مسلسل "خمسة ونص"، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومعتصم النهار، وقامت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب بأداء شارة المسلسل، لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها أغنية باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد.

المغني السوري حسين الديك يقدم هذا العام شارة مسلسل "أحلى أيام"، الذي تجري أحداثه في الإمارات، وتحمل الأغنية اسم "رفقاتي اخواتي"، وهي من كلمات ايفان نصوح، وألحان سليم سلامة، وتوزيع فادي جيجي.

وتقدم نوال الزغبي هذا العام شارة مسلسل بروفا، وهو من بطولة أحمد فهمي وماغي بوغصن، وتحمل الأغنية اسم "لما بتحسبا"، وهي من كلمات حياة اسبر، وألحان فاضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

وبالانتقال إلى مصر، يقدم المغني محمود الليثي شارة مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا. الأغنية من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

ويقدم أوكا وأورتيغا هذا العام شارة مسلسل "طلقة حظ"، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أوكا وأورتيغا، وتوزيع أوكا.