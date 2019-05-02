المسلسلات المصرية في رمضان.. جرائم وأكشن والقليل من الكوميديا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اقتراب الموسم الرمضاني، تبدأ المنافسة بين الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية لتصدر قائمة المشاهدات، وسط انخفاض ملحوظ في عدد المسلسلات المصرية بالتحديد مقارنة بالأعوام الماضية.

وقبل بدء شهر رمضان بفترة غير بسيطة، بدأ النجوم المشاركون في هذه المسلسلات بالترويج لها عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ونستعرض فيما يلي أبرز 7 مسلسلات مصرية تعرض خلال الشهر الكريم

هوجان

وسط غياب النجم عادل إمام عن مسلسلات رمضان هذا العام، يبدو أن محمد إمام يسعى لتحقيق جزء من النجاح الذي حققه والده سابقا، من خلال مسلسل هوجان، الذي يحكي قصة شاب من منطقة شعبية يدعى هوجان، يمتلك قدرات خارقة، فيصبح شهيرا، ويتحول إلى شخص من صفوة المجتمع.

المسلسل من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعبير صبري، ومن إخراج شيرين عادل.

ولد الغلابة

يعود أحمد السقا هذا العام عبر مسلسل "ولد الغلابة" الذي يحكي قصة عيسى، وهو شاب صعيدي يعاني من الفقر، يعمل في وظيفتين، ولكنه يضطر إلى فعل أشياء تتعارض مع مبادئه وتشتعل الحرب بينه وبين شخصيات أخرى في المسلسل.

المسلسل من بطولة محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.

لمس كتاف

أصبح النجم ياسر جلال ضرورة بالنسبة للكثير من المشاهدين والمنتجين، فمسلسلاته تلاقي شعبية كبيرة خصوصا بين محبي الآكشن، ويطل هذا العام في مسلسل "لمس كتاف"، الذي يحكي قصة ملاكم يتورط في أعمال إجرامية، ويقرر التوبة والتوقف عن ذلك، فتطارده عصابات المافيا.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، ودنيا، وإيمان العاصي، ومن إخراج حسين المنباوي.

أبو جبل

في هذا المسلسل، تتعرض عائلة أبو جبل لهجوم ينتج عنه مقتل أبنائه الثلاثة، ليبدأ رحلة البحث عن القاتل، ليتورط البطل في عدد من الأزمات. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسن حسني، وعائشة بن أحمد، ومن إخراج أحمد صالح.

حكايتي

تطل الممثلة ياسمين صبري هذا العام في عمل يحكي قصة فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، فتدخل في خلافات مع عائلته بسبب الميراث، ويعتبر هذا المسلسل أول بطولة مطلقة لصبري.

العمل من إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة أحمد حلاوة، ووفاء عامر، وإدوارد، وأحمد حاتم.

زي الشمس

يحكي هذا المسلسل قصة محامية يتعرض شقيقها للقتل على يد مجهول، لتبدأ هي بالبحث عن القاتل. المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح، وأحمد داود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

الواد سيد الشحات

يحكي المسلسل قصة شاب فقير يتزوج فتاة غنية، ويفاجأ خلال المسلسل بمجموعة تطارده بسبب عملية نصب قام بها أحد أفراد عائلته بمبلغ 6 ملايين جنيه، لتبدأ الأحداث الكوميدية.

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومن إخراج أحمد الجندي.