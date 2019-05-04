هكذا ردت هيفاء وهبي على تقليد نانسي عجرم لها في برنامج تلفزيوني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على تقليد نانسي عجرم في أحد البرامج التلفزيونية معبرة عن حبها لها.

وكانت قد قلدت عجرم مواطنتها في أحد البرامج التلفزيونية اللبنانية، حين أدت أغنية "قالولي عنو كلام" على طريقة هيفاء.

وعلقت وهبي على تقليد عجرم لها بتغريدة عبر صفحتها على موقع تويتر قالت فيها: "طيبة ومحبة، ولاتزال تتذكر أول أغنية لي، وأنا أحبها أيضا".

وشكلت الفنانتان حالتين خاصتين خلال السنوات الماضية، وأصبحتا من نجوم الساحة الفنية على المستوى اللبناني والعربي.