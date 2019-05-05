رائدة أعمال إماراتية تفوز بجائزة مبادرة النساء من "كارتييه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "كارتييه" مؤخراً عن فوز رائدة الأعمال الإماراتية التي تتخذ من دبي مقراً لها، هبة شطا، بجائزة مبادرة النساء من "كارتييه"، وذلك في حفل جوائز أُقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، يوم الخميس.

وفازت الإماراتية، والمديرة العامة لمركز مهارات التعليمي، هبة شطا، بجائزة مبادرة النساء من "كارتييه" ضمن فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفازت شطا نتيجة جهودها في مركز مهارات التعليمي، وهي مدرسة متخصصة للأطفال الصغار الذين يُعانون من صعوبات تعليم محددة (SLD).

وافتتحت الإماراتية المركز في عام 2017 نتيجة تجربتها الشخصية مع ابنتها التي شُخصت بالتوحد عندما كانت تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، إذ أنها وجدت صعوبةً في الحصول على الرعاية المناسبة لطفلتها في الإمارات العربية المتحدة.

وفي لحظة فوزها، قالت شطا: "سيلهم هذا بالتأكيد عائلتي، وطاقم عملي، والعائلات التي نخدمها".

ويقدم المركز خدماته إلى أكثر من 70 عميلاً.

وقالت شطا: "أظن أن جلب اهتمام العالم إلى هذه القضية، وخصوصاً أن التوحد في تزايد، سيحدث فرقاً كبيراً".

وأنشأت "كارتييه" هذه المسابقة السنوية منذ عام 2006 بالتعاون مع شركة "McKinsey & Company"، وكلية "INSEAD" لإدارة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى "تشجيع سيّدات الأعمال الملهمات حول العالم من أجل إيجاد الحلول للتحديات العالمية الحديثة"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرئيسي لـ"كارتييه".

وستحصل كل فائزة على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.