انفوغرافيك.. ما هو ترتيب المولود الجديد في العرش البريطاني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبلت العائلة المالكة في بريطانيا الاثنين مولودا جديدا، ليصبح عدد الأمراء في ترتيب العرش الملكي 7.

ويأتي الأمير تشارلز أولا، يليه ابنه الأمير ويليام، ومن ثم أبناء وليام وفقا للعمر، ليكون ترتيبهم كالتالي: الأمير جورج، تليه الأميرة شارلوت، ومن ثم الأمير لويس، ومن بعده الأمير هاري، شقيق الأمير ويليام، وأخيرا المولود الجديد.

ولا تتوقف القائمة هنا، بل هناك قائمة أطول بكافة الأمراء وأفراد العائلة المالكة الذين يرتبطون بشكل مباشر من بعيد أو قريب بالعائلة المالكة.

00:35 الأمير هاري يعلن عن ولادة طفله الملكي

وكان الأمير هاري قد أعلن الاثنين عن ولادة طفله، وهو "يتمتع بصحة جيدة"، شاكرا الجميع على كل الحب والدعم الذي قدموه له ولزوجته.