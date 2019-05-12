وفاء عامر تطلب من محمد رمضان حذف المشهد "المسيء" الذي جمعهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت الفنانة المصرية وفاء عامر من مواطنها الممثل محمد رمضان، حذف المشهد المسرب "المسيء" من تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، مشيرة إلى أنه ليس في مصلحته.

وقالت عامر في حوار مع برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، إنها صورت المشهد على الهواء إذ لم يكن مكتوبا في النص، وأكدت أنها تواصلت مع المنتج وطلبت منه حذف المشهد.

وأشارت الممثلة المصرية إلى أن بقاءها في المنزل أفضل لها من تصوير مثل هذا المشهد وهي في هذا السن، مؤكدة أنها لا تعرف هوية الشخص الذي سرب المقطع.

وعند سؤالها عما إذا كانت قد وجهت الاتهام لرمضان بتسريب المقطع في حوار سابق، قالت عامر إنها لم تتهم الممثل الشاب بهذه الفعلة، لكنها طالبت فورا بحذف المقطع عن صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ليس في صالحه.

ووجهت الممثلة المخضرمة رسالة لرمضان طلبت منه فيها ألا يستمع لـ"التطبيل" وأن ينتبه لنفسه ويجعل قراره في يده.