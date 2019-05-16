عقد قران 3 من أبناء محمد بن راشد.. والشيخة لطيفة: فرحة وطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، بعقد قران 3 من أبنائه، بينهم ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، مساء الأربعاء.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي بعد عن عقد القران، فقد وجه مجلس دبي الرياضي، الذي يرأسه الشيخ حمدان، التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه، كما نشرت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد صورة إخوانها الثلاثة، عبر "إنستغرام" معلقة بقولها: "فرحة وطن".

وظهر في الصورة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي الشهير بـ"فزاع"، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

كما وجه عدد من النجوم والمشاهير التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد وأبنائه بمناسبة عقد القران، من بينهم المطربتان أحلام الشامسي وبلقيس، ونعرض فيما يلي بعضا من تعليقاتهم:

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