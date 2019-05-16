دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان السعودي، علي الهويريني، العديد من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أكد فيها أنه غير مؤمن بنظريات وقوانين الجاذبية الأرضية.

جاء ذلك في مقابلة له على قناة روتانا خليجية حيث قال: "هذه جاذبية واحد رآها قاعد تحت شجرة وبدأ يحط لنا أرقام وبدأنا نقرأها، الأرض تدور حول نفسها، قل لي لماذا غلافنا الجوي يرتفع 13 ألف قدم؟ لماذا لا يسقط؟ إذا كانت الأرض تجذبه؟"

وتابع قائلا: "كل جسم يدور له قوة طرد مركزي وهذه النظرية الثابتة، الجسيم الذي لا يدور ليس له طرد مركزي كالقمر لذلك غلافه الجوي يسقط عليه ولا تستطيع المشي عليه، لذلك من نعم الله أن الأرض تدور بمعيار معين ويرتفع غلافها الجوي مما يترك لنا هذا الفراغ الذي نتحرك به، ولو أن الأرض لا تدور سقط غلافها الجوي.."

وفيما يتعلق بالفتوحات الإسلامية قال الهويريني: "السيف إذا كنت تدافع عن نفسك فهذا وجودك فيه ولكن ولكن لما تيجي ترفع سيف باسم الدين وتقول أنا أريد أن أحارب، اسمها الفتوحات الإسلامية، لم يفتح المسمون في زمن الصحابة إلا ما كان حقا للعرب وهو الشام ومصر والعراق، أما بقية الغزوات التي جت لماذا؟"

وتابع قائلا: "أنا أرى أن الإسلام لا يحكمه عربي ولا.. الأمم تحكم نفسها والدين دين ممارسة وعبادة اسمها بلاغ، بلغني هذه الخمس الخفيفة فقط كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أوصى معاذ ابن جبل حينما كان وسطا بينه وبين أهل اليمن ليكون شاهدا عليهم والرسول شاهد عليه فيما يبلغ الناس، أما من يأتيني يريد أن يبلغ الناس ويأخذ عادات العرب ويدخلها في الإسلام ويضعها في الأندلس هذه لم يقبلها الموسكيين فيما بعد رفضوها وارتدوا بمجرد ما جاءهم من كان هو أصلا في دينهم.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مقابلة الهويريني: