مسلسل سعودي يعيد للأذهان حادثة "اقتحام الحرم المكي" ويشعل تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل المسلسل السعودي "العاصوف" موقع تويتر، بعد أن احتل المركز الأول في الوسوم الأكثر تداولا على الموقع في السعودية، بعد أن عرضت حلقة الإثنين، حادثة "اقتحام الحرم المكي".

ففي المسلسل الذي تعود البطولة فيه للممثل السعودي المخضرم ناصر القصبي، ويعرض على قناة MBC السعودية، عُرضت حادثة اجتياح الحرم من قبل 200 شخص بحجة مبايعة المهدي المنتظر.

وفي تفاصيل الحادثة، كان قد دخل مسلحون إلى الحرم المكي، بقيادة جهيمان العتيبي، في فجر أول يوم من القرن الهجري الجديد، عام 1979 ميلادي، وذلك إبان حكم الملك خالد بن عبد العزيز للسعودية، وأدخلوا أسلحة إلى الحرم المكي خبأوها بتوابيت قالوا إنها تحوي جثامينا للصلاة عليها.

وقام المسلحون بفتح التوابيت وحمل الأسلحة وتصويبها نحو المصلين لإجبارهم على مبايعة محمد القحطاني، على أنه المهدي المنتظر، وقد أسفرت العملية عن مقتل عدد من رجال الأمن والمسلحين المهاجمين.

احتل وسم "العاصوف" المرتبة الأولى في الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية، وعبر عدد من عن دهشتهم مما فعله المسلحون في ذلك الوقت متسائلين عن الدوافع التي قد تقود الأفراد لإطلاق النار داخل الحرم المكي.