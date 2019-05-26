فيلم فلسطيني يحقق فوزا كبيرا في مهرجان كان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حاز فيلم "لا بد أن تكون هي الجنة" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان على تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان كان في دورته الثانية والسبعين.
كما فاز الفيلم بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية.
وهذه هي القائمة الكاملة بالأفلام الفائزة في المهرجان بدورته هذا العام
السعفة الذهبية ذهبت لفيلم Parasite للمخرج بونغ جون هو
الجائزة الكبرى في المهرجان ذهبت لفيلم Atlantique للمخرجة ماتي ديوب
جائزة أفضل مخرج لجون بيير ولوك داردان عن فيلم Young Ahmed
أفضل نص لسيلين سياما عن فيلم Portrait of a Lady on Fire
جائزة أفضل ممثل لأنتونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory
جائزة أفضل ممثلة لإيميلي بيشام عن فيلم Little Joe