دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر اللاعب الإسباني لنادي موناكو الفرنسي، سيسك فابريغاس، صورة مع الممثل السوري قصي خولي، عبر فيها عن إعجاب زوجته به وبمسلسل "5 ونص" الذي يُعرض في رمضان.

ونشر فابريغاس تغريدة باللغة العربية واللهجة اللبنانية على وجه الخصوص قال فيها: "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص".

وتابع اللاعب الإسباني قائلا: "كل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".

ويظهر خولي في مسلسل "5 ونص" مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم السوري، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم، ويُعرض خلال شهر رمضان الحالي.

يذكر أن فابريغاس متزوج من اللبنانية الأصل دانييلا سمعان، ولديه منها ولدان وبنت، وقد انتقل إلى نادي موناكو الفرنسي قادما من تشيلسي في يناير/كانون ثاني الماضي.