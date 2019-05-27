ثالث إنتاج عربي لنتفليكس.."ما وراء الطبيعة" للراحل أحمد خالد توفيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ولا زالت الأخبار السارة ترد تباعا من نتفليكس، إذ أعلنت المنصة الرقمية الاثنين عن ثالث إنتاجاتها العربية وهو مسلسل بعنوان "ما وراء الطبيعة"، المقتبس عن سلسلة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

ويشرف على العمل كل من المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وكانت نتفليكس قد أعلنت قبل فترة إنتاج مسلسل يحمل اسم "مدرسة الروابي للبنات" من إنتاج تيما الشوملي، وتستعد المنصة خلال أقل من شهر لعرض أول إنتاجاتها العربية وهو مسلسل "جن".

وفي هذا السياق، قال عمرو سلامة إنه في غاية الحماس لهذا المشروع، لأن تحويل روايات أحمد خالد توفيق إلى فيلم كان واحدا من أحلامه.

أما محمد حفظي، فقال: "فخور بالتعاون مع نتفليكس، لتطوير روايات ما بعد الطبيعة القريبة إلى قلبي، ومتحمس للتعاون مع زميلي عمرو سلامة، وأثق أننا سنعمل على تقديم عمل بمواصفات عالمية وبشكل يليق بالدراما المصرية والعربية."

وتدور أحداث السلسلة حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري حول سلسلة حوادث خارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.