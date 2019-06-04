هيفاء وهبي تكشف سبب غيابها عن موسم رمضان: خلوني بصلواتكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محبيها بعد أن كشفت عن سبب غيابها عن الموسم الرمضان، وذلك نتيجة وعكة صحية تعاني منها منذ أكثر من شهر.

وقالت وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "نعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمدلله على كل شيء".

ولم تظهر الفنانة اللبنانية في أي عمل درامي خلال موسم رمضان، وهو ما دفاع المتابعين للتساؤل عن سبب غياب الـ"ديفا" عن الساحة.

وسلكت هيفاء طريقا جديدا في مسيرتها بتوجهها نحو السينما المصرية والدراما لاحقا مبتعدة نوعا ما عن مجال الغناء الذي بدأت به.