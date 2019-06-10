دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر وسم #دينا_الشربيني قائمة الوسومات الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات من تصريحات الممثلة المصرية دينا الشربيني عن زوجها المطرب عمرو دياب.

وقالت دينا الشربيني، في حوار مع الإعلامي المصري عمرو أديب، مساء الأحد، إن عمرو دياب كان من أكثر الداعمين لها ولمسلسلها التليفزيوني الذي عرض على قنوات مصرية وعربية في شهر رمضان.

وتعد تلك التصريحات هي الأولى من نوعها، والتي تتحدث فيها دينا الشربيني عن علاقتها بزوجها المطرب الكبير عمرو دياب.



وتداول النشطاء على تويتر صورًا ومقاطع فيديو تجمع الفنانين المصريين ببعضهما، وشغلت تلك العلاقة رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات فبعد أن نفى الطرفان في بادئ الأمر علاقتهما، أعلنت مصادر مقربة من الفنانين المصريين زواجهما منذ عدة أشهر، وعبر عمرو دياب في مناسبات عدة عن حبه لدينا الشربيني، حتى أنه أهداها عدد من أغانيه.