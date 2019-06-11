"سمارة" بطلة "دقيقة صمت": لم أتوقع هذا النجاح في رمضان

دمشق، سوريا (CNN) -- تقديم أداءٍ مقنع لممثلةٍ لبنانية في مسلسل تدور أحداثه في بيئةٍ سورية تماماً، لم يكن رهاناً سهلاً بالنسبة لستيفاني صليبا، فكيف استطاعت أن ترسم ملامح "سمارة" في "دقيقة صمت"؟ وهل كان نجاحها متوقعاً بالنسبة لها؟

هذا ما تجيب عليه ستيفاني في لقاءٍ خاص لـ CNN بالعربية من دمشق:

"التفيش في المجتمع عن سمارة؛ لم يكن سهلاً، ذهبت في رحلة بحث عن هذه الشخصية، ووجعها، ومن تكون، أما نجاحها فلم يكن متوقعاً إلى هذا الحد، والجميل في الموضوع أن الجمهور لم يلتفت لشكلها الخارجي، بل رأوا ما بداخلها وما تمثله من قيم، كحفظها للسر، ووقوفها إلى جانب (أمير ناصر) بدون مقابل، وبلا أسئلة، وهذا ما أحببته".

جولة قصيرة في أسواق دمشق قامت بها ستيفاني عشية عيد الفطر انتشرت صورها عبر السوشال ميديا؛ ربما كانت كفيلة باستكشاف مدى قرب "سمارا" للناس فكيف تلقت هذا النجاح؟

"بكثير من الحب والغصة في آن معاً، تعليقات الناس جعلتني أشعر بحلاوة النجاح وصعوبته، وحملتني مسؤولية عدم تخييب ظنهم في خياراتي المقبلة."

مسلسل "دقيقة صمت" كان من أكثر المسلسلات متابعة وترقباً في موسم العرض رمضان فما سر ذلك من وجهة نظر ستيفاني صليبا؟

"لأنه وصل إلى الناس ولامس قلوبهم، وهذا أهم شيء في الدراما."

مسلسل "دقيقة صمت" من تأليف سامر رضوان، إخراج شوقي الماجري، وإنتاج شركتي إيبلا و سيدرز آرت برودكشن (صبّاح أخوان).