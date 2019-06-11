هل يعد هذا اعترافاً من ريانا بعلاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل؟

من مغنية بوب إلى ناشطة إنسانية وسفيرة سياحية.. من هي ريانا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ريانا لا تنام مثلنا. هذا فقط واحد من الأشياء التي علمناها من مقابلة المغنية العالمية مع مجلة Interview. كما اتضح أن عملها على علامتها التجارية الفخمة التي جعلتها أغنى موسيقية في العالم، وفقا لفوربس، له ثمن باهظ.

فقد قالت ريانا إنها "ليس لديها نمط نوم محدد، إنما تنام حينما تستطيع". وأضافت: "لهذا السبب آخذ الأيام الشخصية على محمل الجد".

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وتلوم ريانا أيضاً الجدول الزمني المحموم لعدم إصدارها موسيقى جديدة بالقدر المطلوب منها.

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في هذه الأيام، تقوم النجمة البالغة من العمر 31 عاما بمهام متعددة. فقد قالت إنها "تعمل في مجال الأزياء في يوم ما، ملابس داخلية في اليوم التالي، وجمال في اليوم الذي يليه، ومن ثم موسيقى بعد ذلك". وأضافت: "الأمر يشبه وجود مجموعة من الأطفال، ويجب أن تهتم بهم جميعاً".

وأكدت ريانا أنها وصلت إلى درجة أنه حتى لو لم يكن لديها الوقت الكافي لتصوير الفيديوهات، إلا أنها مصرة على إصدار ألبوم.

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من جهة أخرى، قالت ريانا إنها ترغب أيضا في أن تكون أماً. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تواعد أحداً، ردت على محاورتها قائلة: "بإمكانك البحث في غوغل".

يذكر أن الشائعات انتشرت بشكل واسع خلال الأشهر الماضية بشأن علاقتها برجل الأعمال السعودي حسن جميل.

أما إذا كانت ستتزوج، فقد صمتت ريانا في البداية. وقالت "الله وحده يعلم ذلك".